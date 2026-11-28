В Киеве поврежден объект критически важной инфраструктуры: возможны перебои с водоснабжением
28 ноября в Киеве зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют характер и степень повреждений.
В результате удара в отдельных районах столицы возможны перебои с электро- и водоснабжением. Соответствующие службы работают над оценкой последствий попадания.
Перед атакой в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских беспилотников.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.
24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.
Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.