28 ноября в Киеве зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют характер и степень повреждений.

В результате удара в отдельных районах столицы возможны перебои с электро- и водоснабжением. Соответствующие службы работают над оценкой последствий попадания.

Перед атакой в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских беспилотников.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

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