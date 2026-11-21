В Киеве утром 21 ноября в результате российской атаки пострадали два человека, а в пяти районах столицы возникли перебои с водоснабжением. Один из раненых находится в больнице.

«Двое пострадавших в столице. Одного раненого медики госпитализировали», — отметил Кличко.

По его словам, в Подольском районе из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. В Соломенском районе обломки упали на открытой территории.

По информации КП «Киевводоканал», снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения зафиксировали в пяти районах столицы:

Голосеевском;

Святошинском;

Соломенском;

Шевченковском;

Подольском.

Специалисты «Киевводоканала» работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях.

В предприятии также напомнили, что в Киеве действует сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП «Киевводфонд».

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили и сбили 117 из 148 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну с вечера 20 ноября. Также враг применил три баллистические ракеты.

За прошедшие сутки, 20 ноября, российские войска нанесли 489 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, ещё 22 пострадали, в том числе один ребёнок.

Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали шесть человек, среди них двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В жилом доме вспыхнул пожар на четвертом и пятом этажах.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, в том числе трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

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