В результате российского удара по Киеву в ночь на 26 ноября взрывная волна повредила помещения центра «ЯМариуполь» и медицинского хаба «ЯМариуполь. Здоровье» на левом берегу столицы, сообщил Мариупольский городской совет.

В частности, повреждения получили реабилитационный центр и офисные помещения, в здании выбиты окна и стеклянные двери, однако никто из сотрудников учреждения не пострадал.

На период оценки ущерба и проведения восстановительных работ левобережный центр временно приостановил работу, а помощь и административные услуги переселенцам из Мариуполя оказываются в правобережном центре на улице Антоновича, 39. Это уже второй случай повреждения этого учреждения за месяц — 27 октября в результате российского обстрела в центре была разрушена детская комната.

Источник: Мариупольский городской совет.

Напомним, что в Деснянском районе 25 ноября зафиксировано попадание в здания на территории промзоны.

По состоянию на 05:47 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

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