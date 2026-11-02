В Киеве из горящей квартиры спасли младенца и ещё четырёх человек

Утром 2 ноября в Подольском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Введенской. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пятерых человек, среди которых был младенец, а ещё восьмерых жильцов вывели из дома. Владельца квартиры, где возник пожар, передали медикам с ожогами.

Сообщение о пожаре на улице Введенской поступило спасателям в 08:29. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. На место выехали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Во время спасательной операции пожарные помогли людям выбраться из дома. Четырёх жильцов, среди которых был грудной ребёнок, спасатели спустили со второго этажа через окно с помощью трёхсекционной лестницы.

Также сотрудники ГСЧС спасли владельца квартиры, в которой возник пожар. Еще восьмерых жильцов соседних квартир вывели на свежий воздух. Всего помощь спасателей получили 13 человек.

Пожар охватил площадь 20 квадратных метров. Пожарные полностью потушили пламя в 09:09 — примерно через 40 минут после получения вызова. Мужчину, которого спасли из квартиры, где возник пожар, передали медикам. У него были ожоги. Информации о состоянии остальных спасенных в сообщении ГСЧС не привели. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара и выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает ГСЧС Киева.

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