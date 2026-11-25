В Шевченковском районе Киева трое человек получили ранения в результате попадания российского беспилотника во двор жилого многоэтажного дома вечером 24 ноября.

Вечером 24 ноября российские войска в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотниками.

В Шевченковском районе в результате удара возник пожар на первом и втором этажах 16-этажного жилого дома. Также повреждения получили соседние многоэтажки, детский сад, офисное помещение, отель и автомобили.

В результате атаки ранения получили трое местных жителей в возрасте 21, 59 и 74 лет. Медики оказали пострадавшим помощь, госпитализация не потребовалась.

Полицейские документируют последствия российского обстрела, фиксируют повреждения и принимают заявления от граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

В ночь на 25 ноября российские войска запустили по Украине 112 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 88 целей, однако зафиксировано попадание в 18 локациях.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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