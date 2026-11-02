В Комышувасе в Запорожской области уже 26 погибших в результате российского авиаудара

В понедельник, 2 ноября, российская армия сбросила не менее девяти авиабомб на поселок Комышуваха в Запорожской области, в результате чего погибли 26 человек, в том числе двое сотрудников ГСЧС и четверо полицейских.

Первые удары пришлись по зданию местной школы во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям, после чего враг нанес повторный удар авиабомбами по укрытию, где находились люди.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, большинство жертв составляют гражданские лица, пришедшие за гуманитарной помощью, а также специалисты, оказывшие первую помощь пострадавшим после первого удара. Исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил о продолжении аварийно-спасательных и поисковых работ, а также об объявлении 3 ноября Днем траура в области по погибшим в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

В Комышувасе Запорожской области 27 человек числятся пропавшими без вести после российского удара, нанесённого в понедельник, 2 ноября.

Россия обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, шесть человек получили ранения.

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