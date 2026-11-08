В Комышувасе после российского удара 45 человек числятся пропавшими без вести

Поисково-спасательная операция в Комышувасе Запорожской области продолжается уже седьмые сутки после российского удара 2 ноября.

По данным главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, из-под завалов извлекли тела 55 погибших. Личности 29 человек уже установлены, еще 45 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Часть из них, вероятно, может оказаться среди найденных тел.

Поисковые работы затрудняют постоянные атаки российских беспилотников. Из-за угрозы спасателям приходится периодически приостанавливать операцию. Когда ее удастся завершить, пока неизвестно.

Источник: Запорожская ОГА.

Напомним, что 6 ноября спасатели обнаружили в Комышувахе тела ещё девяти жертв российского удара.

Семьи погибших в результате российского удара по Комышувахе Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

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