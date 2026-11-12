В Комышувасе Запорожской области после трёх дней поисковых работ обнаружили тела ещё двух человек, погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. Также на месте атаки нашли фрагменты тел погибших.

Поисково-спасательные работы на месте российского удара продолжались несколько дней.

«После последних трех дней безуспешных поисков наконец удалось обнаружить ещё двух погибших и фрагменты тел других погибших.

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На месте удара работают криминалисты, следователи, расчеты ГСЧС. Воздушное прикрытие обеспечивает антидроновая группа полиции.

Также к проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения ГСЧС Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей, кинологическая служба ГСЧС Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей», — говорится в сообщении.

На данный момент установлены личности 48 погибших.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Под завалами в Комышувасе могут оставаться еще 19 человек после авиаудара РФ.

Напомним, что 6 ноября спасатели обнаружили в Комышувахе тела ещё девяти жертв российского удара.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

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