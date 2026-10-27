В Конотопе сложная ситуация с электроснабжением, но информацию об отсутствии газа опровергли

В Конотопе и части Сумской области ситуация с распределением электроэнергии остается сложной. В «Сумыоблэнерго» отметили, что на данный момент не могут прогнозировать сроки восстановления электроснабжения. В то же время облэнерго и облгаз опровергли информацию об отсутствии газа.

«В таких условиях сложно прогнозировать сроки восстановления электроснабжения, ведь на них влияет прежде всего ситуация с безопасностью. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям в таких сложных условиях», — написало «Сумыоблэнерго» в Facebook во вторник.

Там отметили, что энергетики работают над подключением той части потребителей, которые до сих пор остаются без света в результате ударов РФ по энергообъектам.

Со своей стороны, мэр Конотопа Артем Семенихин в своём Telegram также указал на отсутствие прогнозов относительно сроков восстановления электроснабжения.

«К сожалению, прогнозов по поводу света нет. Никаких прогнозов», — написал Семенихин.

Мэр Конотопа также отметил в одном из постов, что воду в городе подают по графикам.

В то же время сумской филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» («Газсети») опроверг информацию о том, что Конотоп уже четвертые сутки остается без газа.

«24 октября в результате российского обстрела были повреждены газовые сети, из-за чего без газоснабжения временно остались 53 потребителя. Аварийные бригады оперативно устранили повреждения, и уже через несколько часов газоснабжение всем потребителям восстановили в полном объеме», — говорится в Telegram сумского филиала «Газмереж».

В компании призвали проверять информацию перед распространением.

Источники: Сумский филиал «Газмережи», АО «Сумыоблэнерго»

Ранее ряд СМИ сообщил, что Конотоп остается без света и газа четвертые сутки после ударов РФ.

Напомним, российский дрон повредил энергообъект на Буковине, часть Черновцов осталась без света.

Также Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

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