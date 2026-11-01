В Козятине увеличилось число жертв российского удара, большинство из них — дети

В результате удара российского дрона 1 ноября в Козятине погибли женщина и 13-летняя девочка, ещё двое взрослых и четверо детей получили ранения различной степени тяжести.

Начальница Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная сообщила, что вражеский дрон попал на территорию между общежитием профессионального училища и учебным корпусом.

Среди погибших — 13-летняя девочка, скончавшаяся от полученных травм на месте, и женщина, скончавшаяся в реанимационном отделении. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе четверо детей: трое пятилетних (одна девочка в тяжелом состоянии) и 16-летний юноша, а также мужчина и женщина.

В результате попадания повреждены здания учебного заведения и выбиты окна в общежитии, где проживают внутренне перемещенные лица. Местные власти оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим и обеспечивают временное переселение семей.

Источник: Винницкая ОГА.

Российские войска днем 1 ноября атаковали Козятин в Винницкой области, нанеся удар по району ПРБ. Удар пришелся на территорию между общежитием железнодорожного училища и учебным корпусом в нескольких сотнях метров от железнодорожного вокзала.

1 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. Пострадали двое мужчин: один получил ранение предплечья, у другого диагностировали острую стрессовую реакцию.

1 ноября российские войска атаковали промышленное предприятие в Днепре. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

Читай нас в