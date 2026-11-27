В Краматорске Донецкой области больничные коридоры, где раньше пациенты ждали плановых осмотров и лечения, сейчас заполнены ранеными. Из-за угрозы российских атак медицинские эвакуационные бригады не могут добраться до отдельных районов города.

По словам волонтерки, в больнице она видела раненых, укутанных в термоодеяла. В то же время маломобильных жителей районов, куда не могут добраться медицинские бригады, забирают волонтеры. Они доставляют людей в места, где их могут принять специализированные службы.

Эвакуационные выезды требуют больше времени и сопряжены с дополнительными рисками. Перемещение может причинять пострадавшим боль, а из-за опасности российских атак волонтеры вынуждены действовать максимально быстро.

Только в течение 2025 года команда Universal Aid Ukraine эвакуировала из опасных районов 1200 гражданских лиц.

В настоящее время волонтерские команды работают в районах Краматорска, Славянска, Малотарановки и Дружковки, а также на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает руководительница эвакуационной команды Universal Aid Ukraine Анна Элсбернд.

С начала 2026 года из Краматорской общины Донецкой области выехали около 55,6 тысячи человек, среди них более 4 тысяч детей. По состоянию на 10 ноября в общине оставались более 20 тысяч мирных жителей, в том числе 334 ребенка.

В некоторых районах Краматорска Донецкой области вода вообще не поступает в дома жителей. В то же время водоканал не имеет возможности организовать её подвоз в часть этих районов из-за угрозы атак российских беспилотников.

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