В больнице Херсона скончался мужчина, получивший ранение в результате удара российского дрона по маршрутке

В больнице Херсона скончался 67-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время атаки российского беспилотника на маршрутное такси в Центральном районе города 25 октября.

Вражеский БПЛА атаковал транспортное средство с пассажирами около 15:11. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медикам не удалось спасти пострадавшего.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Российские военные днём 25 октября нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному такси в Центральном районе Херсона, в салоне которого находились пассажиры. В результате вражеской атаки в больницу доставили шесть человек с минно-взрывными травмами.

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

18 октября в больнице скончался 58-летний житель Херсона, получивший тяжелые травмы во время российского авиаудара по Корабельному району города накануне. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что число погибших в результате атаки 17 октября возросло до двух человек, а еще 35 человек получили травмы различной степени тяжести.

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