27 ноября 40-летний мужчина, получивший ранения в результате атаки российских беспилотников на Чернигов, скончался в больнице.

«К сожалению, мужчина, получивший травмы в результате российской атаки, скончался в больнице», — написал Брижинский в Telegram-канале.

Ранее глава МВА сообщал, что враг атаковал город с помощью БПЛА, в результате чего прогремели три взрыва и пострадали два человека. 40-летнего мужчину с травмой грудной клетки госпитализировали в больницу, где он находился в реанимации, а у пострадавшей женщины диагностировали акубаротравму.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Россияне атаковали Чернигов дронами, число пострадавших возросло до двух.

российский удар по центру Чернигова унес жизни двух 15-летних девушек. Напомним, что