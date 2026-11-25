58-летняя пострадавшая не выжила после ранений, полученных в результате российского ракетного обстрела. Общее число пострадавших возросло до 58 человек, пятеро из них находятся в реанимации, сообщил 25 ноября глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Врачи до последнего боролись за её жизнь. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось, написал Ганжа.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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