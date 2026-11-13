В больнице скончалась женщина, получившая ранение во время российского удара по автобусу в Запорожье

В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате российского нападения на рейсовый автобус в Запорожском районе 12 ноября.

Медики боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.

«В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате вчерашнего российского нападения на общественный транспорт в Запорожском районе.

Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось», — говорится в сообщении.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

12 ноября российские войска атаковали рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе. В результате удара ранения получили три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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