В больницах Днепра после атаки РФ остаются 14 раненых, четверо из них — в тяжелом состоянии

В медицинских учреждениях Днепра продолжают лечиться 14 человек, пострадавших в результате российского нападения 3 ноября.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

«В больницах остаются 14 человек, пострадавших в результате вражеского нападения на Днепр 3 ноября.

Четверо раненых – в тяжелом состоянии. Это мужчины 37, 61, 80 и 81 года. Все имеют осколочные ранения», – сообщил Александр Ганжа.

Состояние остальных госпитализированных медики оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Напомним, в результате российского удара по предприятию в Днепре пострадали двое мужчин. Их госпитализировали с осколочными ранениями, а на территории объекта вспыхнул пожар.

Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.

В Житомире после удара России массово отключилось электричество, устанавливаются пункты непоколебимости.

В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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