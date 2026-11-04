В больницах Днепра после атаки РФ остаются 14 раненых, четверо из них — в тяжелом состоянии
В медицинских учреждениях Днепра продолжают лечиться 14 человек, пострадавших в результате российского нападения 3 ноября.
Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
«В больницах остаются 14 человек, пострадавших в результате вражеского нападения на Днепр 3 ноября.
Четверо раненых – в тяжелом состоянии. Это мужчины 37, 61, 80 и 81 года. Все имеют осколочные ранения», – сообщил Александр Ганжа.
Состояние остальных госпитализированных медики оценивают как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Напомним, в результате российского удара по предприятию в Днепре пострадали двое мужчин. Их госпитализировали с осколочными ранениями, а на территории объекта вспыхнул пожар.
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