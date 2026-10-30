В больницах Днепра остаются 11 пострадавших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу

В медицинских учреждениях Днепра продолжают лечиться 11 человек, получивших ранения в результате российского нападения на железнодорожный вокзал. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них — 11-летний мальчик.

«В больницах Днепра остаются 11 человек, раненных в результате атаки россиян на железнодорожный вокзал», — написал он.

По словам Александра Ганжи, шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди них — 11-летний ребенок.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

В Днепре дрон России, государства-агрессора, атаковал загруженную железнодорожную платформу. Погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 14 получили ранения, сообщает The Guardian.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 гражданских лиц, ещё более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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