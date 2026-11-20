В результате российского обстрела во Львове 20 ноября были повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.

По его словам, обломки российского беспилотника упали на улице Лазаренко. Они повредили два автомобиля, а в общежитии выбили окна.

Еще один опасный предмет обнаружили на тротуаре на улице Пулюя — это часть ракеты. На месте работают спасатели.

В селе Лисиничи в результате атаки поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и пожаров.

После отмены воздушной тревоги соответствующие службы должны дополнительно обследовать дома и установить масштабы повреждений.

Кроме того, по распоряжению «Укрэнерго» во Львове и Львовской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. Мэр призвал жителей оставаться в безопасных местах, поскольку вражеская атака продолжается.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

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