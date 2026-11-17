В сети появилась волна мемов и карикатур о поражении Керченского моста
После новых ударов по Керченскому мосту 17 ноября социальные сети наполнились мемами, фотожабами и карикатурами. Пользователи публикуют юмористические изображения, высмеивая повреждения стратегической переправы и проблемы, с которыми столкнулась российская сторона.
В постах подшучивают над состоянием моста, его дальнейшим использованием и возможными трудностями с передвижением между Россией и временно оккупированным Крымом.
Публикации быстро распространяются в сети, а пользователи продолжают придумывать новые шутки на фоне сообщений о последствиях атаки.
Источник: Алексей Кустовский
Напомним, Крымский мост превратился в подводный шлагбаум, движение по Керченскому проливу заблокировано.
Крымский мост частично обрушился после ракетного удара.
Крымский мост остановил движение транспорта из-за повторной атаки 17 ноября.
Днем ранее Украина уже атаковала Керченский мост, движение по нему также было перекрыто.
Ранее в Керчи дроны атаковали воинскую часть, охраняющую Керченский мост.