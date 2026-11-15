В Минобороны объяснили системный эффект дальнобойных ударов по нефтяной отрасли РФ

Главный результат украинской кампании ударов по нефтяной инфраструктуре РФ заключается в одновременном давлении на добычу, внутренние поставки и экспорт, что вынуждает агрессора сокращать переработку и прибегать к импорту топлива.

«Главный эффект украинской кампании дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре России заключается в одновременном давлении на добычу, внутренние поставки и экспорт», — сообщили в Министерстве обороны Украины.

По данным ведомства и международных аналитиков, в ноябре под удары попали ключевые НПЗ, хранилища и терминалы, в результате чего было выведено из строя от 20% до 35% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а на заправках ряда регионов РФ вновь ввели ограничения на продажу бензина. Из-за длительного ремонта сложного оборудования вторичной переработки, который занимает до восьми месяцев, один из крупнейших мировых производителей нефти вынужден закупать готовый бензин морским транспортом в Турции, Марокко и Египте.

Источник: Министерство обороны Украины.

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ привели к существенному сокращению мощностей по переработке нефти и вызвали новые проблемы на внутреннем топливном рынке страны-агрессора. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Украины.

По оценке старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги Сергея Вакуленко, атакованные НПЗ обеспечивали около 55% производства бензина в России. Масштаб повреждений может привести к остановке части мощностей.

Беспилотники атаковали в ночь на 13 ноября промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка». После удара на территории предприятия возник пожар, а поблизости продолжали раздаваться взрывы.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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