21-летнюю россиянку подозревают в установке взрывчатки под автомобиль Сергея Заворотного — бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова.

Взрыв произошел 13 ноября в московском районе Чертаново. Заворотный, находившийся в машине, получил ранения и был госпитализирован.

По версии российского следствия, девушку обманули псевдобанкиры, а впоследствии неизвестные кураторы приказали ей установить взрывчатку. Устройство привели в действие дистанционно.

Источник: BBC News

Сергей Заворотный, пострадавший в результате взрыва самодельного устройства в Москве, находится в критическом состоянии. По сообщениям российских Telegram-каналов, мужчина впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он получил тяжелые травмы, в частности лишился левой руки.

В пятницу, 13 ноября, в столице России произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным Telegram-каналов, инцидент произошел на улице Кировоградской, когда машина находилась в движении.

12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором находился полковник российских Воздушно-космических сил. По версии российской стороны, взрывчатку для подрыва доставили необычным способом — с помощью воздушного шара. Тем временем российские СМИ пытаются установить личность погибшего и называют несколько возможных версий.

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