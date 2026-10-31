В Павлограде возросло число раненых в результате российского удара

31 октября российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Число пострадавших возросло до восьми человек, среди них — трое детей.

Сначала было известно о трёх раненых, в том числе о 12-летнем мальчике. Впоследствии число пострадавших увеличилось до восьми.

В настоящее время медики обследуют пострадавших и оказывают им необходимую помощь.

В результате взрывной волны и падения обломков повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

Источник: Днепропетровская ОГА

30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.

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