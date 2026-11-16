В администрации Путина отреагировали на удары ВСУ по Крымскому мосту и признали наличие повреждений

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил российским пропагандистам, что 16 ноября украинские дроны прорвались к стратегически важному Крымскому мосту. Однако в Кремле считают, что их система ПВО сработала отлично.



«Действительно, была массированная атака дронов. Действительно, как и раньше, продолжают достаточно эффективно работать наши средства ПВО. Система работает», — сказал он.

Песков отметил, что ни одна система ПВО в мире не может полностью обезопасить объекты на фоне массированных ударов.

«Информация о мосте поступит от Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, проводится оценка незначительных повреждений. Информация от Минтранса поступит», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что страна-агрессор не хочет временного перемирия, а якобы стремится к «миру на многие годы и века».

«Что касается мирного процесса, мы неоднократно также говорили, что этот процесс растянут во времени, он сложен. Он состоит из огромного количества деталей, значение каждой из которых очень трудно переоценить. Эта работа продолжается», — резюмировал пресс-секретарь диктатора.

Напомним, что в ночь на 16 ноября российское Минобороны сообщило о перехвате 1336 украинских беспилотников над территорией РФ, оккупированным Крымом и акваториями двух морей.

Также поступала информация, что 16 ноября Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

В Ростовской области под удар попала нефтебаза.

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