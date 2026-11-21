В российском Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой, включили сирены. Местных жителей призывают срочно укрыться в бомбоубежищах. Сигналы тревоги также раздаются по всей Калининградской области. Кроме того, в регионе ввели ограничения в работе аэропорта и отключили интернет.

Вероятно, город подвергается атаке беспилотников.

По словам местных жителей, в самом Калининграде власти блокируют мобильный интернет. Мобильные операторы разослали абонентам предупреждения о временном ограничении работы мобильного интернета «в целях безопасности».

В аэропорту Храброво в Калининграде ввели ограничения — самолеты принимают и отправляют «только по согласованию».

В свою очередь, местные власти сообщили, что система «Беспилотная опасность» сработала в Калининградской области якобы из-за подозрительного объекта, приближавшегося со стороны Литвы.

«Угрозы для Калининградской области нет, режим «Беспилотная опасность» будет отменен в ближайшее время», — сообщил губернатор.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

ВСУ нанесли удар по мосту через Северский Донец и повредили три российских самолета.

Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.

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