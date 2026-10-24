В РФ в Тольятти прогремели взрывы на фоне атаки дронов, вспыхнул масштабный пожар

В субботу, 24 октября, в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник крупный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

Тольятти имеет стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса благодаря развитой химической промышленности, предприятиям по производству беспилотников, автомобильной отрасли и расположенным в городе военным объектам.

Среди ключевых промышленных объектов города — предприятия, продукция которых используется в химической промышленности, транспортной отрасли и цепочках поставок российского оборонного сектора.

ПАО «КуйбышевАзот» производит азотную кислоту и аммиачную селитру. Эта продукция является сырьем для химической промышленности, в частности для производства взрывчатых веществ.

«Тольяттиазот» — один из крупнейших мировых производителей аммиака. Продукция предприятия входит в промышленные цепочки поставок России.

«Тольяттикаучук» производит синтетический каучук, который используется, в частности, в шинной промышленности и производстве шин для транспорта.

Завод «Транспорт будущего» в конце 2023 года начал выпуск беспилотных авиационных систем. Согласно информации, приведенной в сообщении, мощности предприятия могут использоваться для нужд российского Министерства обороны и разработки военных беспилотников.

АО «АвтоВАЗ» производит автомобили, в частности внедорожники, которые используются российскими военными на фронте.

«Тольяттинский трансформатор» производит силовое электрооборудование, которое может применяться в энергетической инфраструктуре промышленных предприятий.

Помимо промышленных предприятий, в Тольятти дислоцируются российские воинские подразделения.

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В частности, в городе базируется 3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ (воинская часть 21208). По имеющимся данным, её подразделения участвуют в войне против Украины. В городе также расположены склады военной техники.

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Кроме того, в Тольятти действует 15-й центр подготовки личного состава Росгвардии (воинская часть 6622), где готовят кадры для российских силовых структур.

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Информация о причинах взрывов, масштабах повреждений предприятия «Тольяттикаучук» и возможных последствиях атаки требует дальнейшего уточнения.

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Об этом пишет Exilenova+.

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