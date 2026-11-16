В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военных — Politico

В сентябре суд в российском Ярославле приговорил мужчину средних лет к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии за фотографирование надгробий российских оккупантов, погибших в Украине. Это дело стало примером того, как в РФ пытаются скрыть реальные масштабы военных потерь.

Подобные приговоры обычно выносятся опасным убийцам, однако в последнее время российские власти предупреждают, что съемка военных захоронений может караться даже пожизненным заключением. С лета по всей России задержали уже несколько десятков человек, обвинив их на закрытых процессах в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Сотрудники ФСБ регулярно патрулируют кладбища, а на волонтеров, фиксировавших захоронения, неоднократно совершались нападения.

Как объясняет представитель немецкого Центра современной истории имени Лейбница Ян К. Берендс, постоянный рост количества могил нервирует Кремль, поскольку наглядно демонстрирует провал войны Путина. Несмотря на то, что Москва тщательно скрывает реальную цену вторжения, независимые расследователи и иностранные спецслужбы фиксируют колоссальные потери. Совместная база данных издания «Медиазона» и российской службы BBC («Россия 200») на основе открытых источников поименно подтвердила гибель почти 283 тыс. военных.

В то же время МИД Великобритании и нидерландская разведка оценивают потери РФ в более чем полмиллиона человек, а президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил о 700 тыс. погибших российских солдат.

Нынешние масштабы смертности существенно превышают потери СССР за почти десятилетнюю войну в Афганистане, хотя методы замалчивания остались прежними. По словам профессора истории Университета Северной Каролины Джеффа Джонса, в советское время семьям запрещали упоминать Афганистан на надгробиях (разрешалась только формулировка об «интернациональном долге»), а похороны нередко заставляли проводить ночью. Сегодня же Кремль действует ещё более системно. Если в сентябре 2022 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял о 5937 погибших, то впоследствии официальную статистику объявили государственной тайной, приравняв сбор данных к шпионажу.

В 2024 году Росстат закрыл доступ к данным о сверхсмертности, которые публиковались ещё со времён перестройки и служили надёжным инструментом для проверки реальных потерь. А в конце 2025 года власти засекретили и реестры судебных дел о признании солдат пропавшими без вести или погибшими — за тот год «Медиазона» зафиксировала почти 90 тыс. таких исков от воинских частей, что в десять раз превышает показатели предыдущих лет. Редактор издания Дмитрий Трещанин отмечает, что журналистам приходится постоянно искать новые источники информации вместо заблокированных властями.

По мнению военного аналитика и соратника Алексея Навального Яна Матвеева, строгая секретность нужна Москве по двум причинам. Во-первых, скрывая реальный процент выживания на фронте, власти обманывают потенциальных новобранцев, что позволяет им и в дальнейшем вербовать по 30 тыс. контрактников ежемесячно. Во-вторых, таким образом Кремль пытается убедить западную аудиторию, в частности Дональда Трампа, в том, что российская армия якобы близка к победе.

Источник: Politico

Ранее Рютте сравнил месячные потери РФ с потерями США за 14 лет войны во Вьетнаме.

Напомним, Россия потеряла более 26 тысяч оккупантов с начала ноября.

Россия потеряла более 11 тысяч иностранных наемников в войне против Украины — Bloomberg.

Напомним, что в плену у Украины находятся граждане 48 стран, воевавшие на стороне РФ — Координационный штаб.

Читай нас в