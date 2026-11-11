В России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар

В ночь на 11 ноября Россия подверглась масштабной атаке беспилотников, охватившей десятки регионов страны. Одной из главных целей стал порт Усть-Луга в Ленинградской области, где прогремели взрывы и возник пожар. Также сообщалось о погибших и пострадавших в других регионах.

В ночь на 11 ноября в ряде российских регионов объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Сообщения о БПЛА поступали из Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей.

Также об опасности предупреждали в Краснодарском крае, Адыгее, Карелии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии и Оренбургской области.

Одной из основных целей атаки стал порт Усть-Луга в Ленинградской области. Около 03:39 местные жители начали публиковать видео пожара в районе портовой зоны. Впоследствии губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил попадание нескольких беспилотников в порт.

Взрывы также слышали в Твери. По сообщениям местных жителей, российская противовоздушная оборона работала над жилыми кварталами. Во временно оккупированном Мариуполе около 04:22 сообщали о работе ПВО за пределами города.

В Смоленской области атака затронула город Ярцево. По словам губернатора Василия Анохина, российская ПВО в течение ночи якобы уничтожила над регионом 37 беспилотников.

Взрывы также раздавались в Адыгее и Краснодаре. В Краснодаре из-за угрозы атаки родителей призвали временно не отправлять детей в школы и детские сады.

Российские власти заявляли о работе противовоздушной обороны также в Ростовской, Калужской, Воронежской и Тульской областях. В частности, губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил об уничтожении около 40 беспилотников в нескольких районах.

В то же время Минобороны России заявило, что в течение ночи дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников.

Больше всего сообщений о последствиях поступило из Ленинградской области. В портовой зоне Усть-Луги после попаданий возник пожар, а трансформаторную подстанцию аварийно отключили.

По словам Александра Дрозденко, пострадали трое работников порта. Их травмы, как утверждает губернатор, не представляют угрозы для жизни. Он также заявил, что за ночь над областью якобы сбили около 150 беспилотников.

Порт Усть-Луга является одним из ключевых российских центров экспорта нефти, нефтепродуктов, зерна и других грузов через Балтийское море.

Российские СМИ назвали эту атаку самой массированной на Ленинградскую область с начала года.

В городе Ярцево Смоленской области пожар возник в многоквартирном жилом доме. Губернатор Василий Анохин сообщил о гибели двух человек. По его словам, из дома эвакуировали десять жителей.

В Адыгее, в ауле Новая Адыгея, загорелся многоэтажный дом в жилом комплексе «Дарград». По сообщениям местных жителей, на крышу могли упасть обломки беспилотника. Предварительно, пострадавших нет, однако в некоторых квартирах выбило окна.

В Калужской области обломки БПЛА повредили крышу частного дома, хозяйственную постройку, ограждение и автомобиль в Кировском округе.

Атака также повлияла на авиасообщение. Из-за угрозы беспилотников временно ограничивали работу аэропортов Пулково, Пскова и Ижевска.

В Пулково задерживали или отменяли рейсы. Два пассажирских самолета, следовавших в Санкт-Петербург, совершили посадку в Хельсинки.

Кроме того, в Санкт-Петербурге сообщали о перебоях с мобильным интернетом.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Информации о последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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