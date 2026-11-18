В результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-12, произошедшей 17 ноября в Кемеровской области РФ, погибли 17 российских военнослужащих, находившихся на борту. Авиакатастрофа произошла 17 ноября 2026 года в районе села Ягуново.

По предварительным данным Министерства обороны РФ, причиной крушения стала техническая неисправность — по версии российских СМИ, в воздухе загорелся один из двигателей самолета, после чего воздушное судно начало стремительно пикировать. Полёт был плановым и осуществлялся в безлюдной местности.

В России обнародовали имена шести членов экипажа:

* командир воздушного судна — М. Г. Абуладзе;

* помощник командира — Д. В. Назаренко;

* штурман — И. А. Горшков;

* старший радист — И. В. Короваев;

* старший бортовой техник — И. Н. Шевелев;

* техник — А. К. Синицын.

По информации российских СМИ, среди погибших на борту также были как минимум двое подполковников и двое майоров. Полный официальный список всех 17 погибших Минобороны РФ и местные власти по состоянию на 18 ноября не публиковали.

Источник: Telegram-канал «Досье Шпиона».

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