В России взорвалась машина полковника ВВС: появились новые подробности о взрывателе и жертве

12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором находился полковник российских Воздушно-космических сил. По версии российской стороны, взрывчатку для подрыва доставили необычным способом — с помощью воздушного шара. Тем временем российские СМИ пытаются установить личность погибшего и выдвигают несколько возможных версий.

По их данным, в машине мог находиться один из трёх полковников 6-й армии ВВС РФ. Некоторые из возможных кандидатов не подходят по возрасту, другие выходили на связь и, вероятно, живы. В то же время российское издание «Агентство Новости» предположило, что погибшим мог быть Дмитрий Лободин, проживающий примерно в 400 метрах от места взрыва. Его жена отказалась сообщать, жив ли её муж.

В то же время среди возможных жертв называют офицера, который, по сообщениям, участвовал в обстреле детской больницы «Охматдет» в Киеве. Эта информация пока требует подтверждения.

Взрыв в Санкт-Петербурге — версии о жертве 12 ноября

Следственный комитет РФ пока официально не озвучил имя и фамилию полковника, погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге 12 ноября. При этом в сети рассмотрели трех кандидатов — собрали о них информацию и изучили различные варианты развития событий.

Дмитрий Лободин — 58-летний главный штурман 6-й армии ВВС ПФ и ПВО. О том, что погиб именно этот человек, написало местное СМИ «78.ru», но впоследствии информацию удалили. Между тем «Агентство Новости» позвонило мужчине, но он не ответил; позже удалось связаться с его женой, которая отказалась говорить и бросила трубку. Уточняется, что Лободин живет в 400 м от места взрыва — с. Шушары, тер. Славянка, ул. Ростовская, д. 13-15, кв. 312. Полковник принимал непосредственное участие в войне РФ против Украины, как указано на информационном портале «Книга палачей».

Андрей Ходикин — 57-летний заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ. Должностные обязанности — военно-политическая работа: организация пропагандистских мероприятий среди личного состава, участвующего в российско-украинской войне. Место жительства — также недалеко от места взрыва: с. Шушары, ул. Ростовская, д. 4, кв. 81. Жена Ходыкина ответила журналистам, что не знает, где находится её муж, а он сам на звонки не отвечал.

Виктор Поздняков — 59-летний заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ по авиации. На портале «Книга палачей» указано, что он командует российскими пилотами, бомбящими Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Адрес — Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 15а, кв. 482.

В российских СМИ назвали ещё два имени возможных жертв взрыва в Санкт-Петербурге — это полковники Олег Скитский (командир 121-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка РФ) и Илья Корякин (заместитель командира, начальник штаба 22-й бомбардировочной авиационной дивизии РФ). Также указано, что эти фигуранты могут быть причастны к ударам по «Охматдету».

В 14:30 на российском Telegram-канале написали, что погибшему полковнику 51 год, что он ездит на китайском автомобиле. Также уточнили, что Лободин и Хадикин живы, а Поздняков не подходит по возрасту: источник информации не указан.

Кто подложил взрывчатку в Санкт-Петербурге 12 ноября

Мужчина, подложивший взрывчатку под машину полковника в Санкт-Петербурге, — это 31-летний россиянин Ян, написало российское СМИ со ссылкой на собственные источники в полиции РФ. Мужчина якобы месяц следил за жертвой (отмечал, когда та выходит и возвращается, где паркуется и т. д.) и даже устроился грузчиком в ближайший магазин «Лента». В нужный момент сообщник получил взрывчатку, присланную воздушным шаром из Прибалтики, и передал её Яну. В полночь 12 ноября подрывник прикрепил устройство под машину полковника. Около 7 часов произошел взрыв: детонацию произвели либо с помощью GPS-маячка, либо третьим лицом, либо устройство сработало самостоятельно при движении. Тем временем подрывник срочно вылетел в Турцию, а затем в Молдову.

Российские СМИ также рассказали о личности подрывника Яна. Выяснилось, что он приехал в Санкт-Петербург из Пскова, работал в кинотеатрах, интересовался модными течениями, кастингами, татуировками и «накапливал долги». Российские спецслужбы установили, что после начала войны РФ в 2022 году он летал в Санкт-Петербург и даже перечислял пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Навального. На фото из соцсетей Яна, которого назвали подрывником из Санкт-Петербурга, — мужчина неформальной внешности с дреддами и в свободной одежде, похожий на хиппи.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что Видео: В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским полковником.

Ранее в России заявили о гибели пилотов во время украинской атаки на Санкт-Петербург.



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