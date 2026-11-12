Генеральная прокуратура РФ заявила о масштабных хищениях бюджетных средств в ходе реализации российских национальных проектов. По словам главы ведомства Александра Гуцана, за девять месяцев 2026 года убытки от таких преступлений выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлогодним показателем и превысили 240 млрд рублей (около 2,9 млрд долларов США).

Всего в 2026 году на финансирование 20 обновленных национальных проектов в РФ выделили 7 трлн рублей (около 84,6 млрд долларов США), что почти вдвое меньше заложенных в бюджете расходов на войну против Украины по статье «Национальная оборона» — 12,9 трлн рублей (около 155,9 млрд долларов США).

В ходе совещания руководителей силовых структур Гуцан сообщил о ежегодном росте числа преступлений, связанных с выводом средств в теневой оборот, фиктивными сделками и картельными сговорами. За чуть менее двух лет надзорное ведомство выявило 590 тыс. нарушений в этой сфере и инициировало возбуждение более 3,5 тыс. уголовных дел.

Источник: Издание The Moscow Times.

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