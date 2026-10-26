В России заявили о нападении дрона на поезд с футболистами московского «Локомотива»

В Воронежской области России, по сообщениям российских пропагандистов, беспилотник якобы повредил вагон поезда «Анапа — Москва», на котором футболисты московского «Локомотива» возвращались после матча чемпионата РФ.

После остановки поезда команда пересела в автобус, чтобы добраться до Москвы.

По имеющейся информации, никто из представителей футбольного клуба не пострадал. Обстоятельства инцидента требуют независимого подтверждения.

В ночь на 25 октября беспилотники атаковали завод «Ависма» в городе Березники Пермского края России. Предприятие входит в корпорацию «ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей титана в мире. Российские власти заявили о незначительных повреждениях промышленного объекта, но утверждают, что он продолжает работать.

Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

В воскресенье, 25 октября, в городе Елец Липецкой области России был атакован промышленный объект. По данным российских мониторинговых каналов, под ракетный удар мог попасть завод «Энергия», производящий батареи и источники питания для военной техники. Российские власти подтвердили атаку на промышленную зону, но не назвали объект, ставший целью.

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