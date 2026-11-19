Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов на встрече в Межвузовском кампусе в Уфе призвал российских женщин в возрасте до 30 лет родить по семерых детей, чтобы обеспечить стране экономическое, социальное и политическое «величие». По его подсчётам, для достижения этой цели население России должно увеличиться в пять раз — до 700 миллионов человек.

Ссылаясь на неизвестные «давние исследования», Павлов заявил, что без стремительного роста рождаемости россиянам «будет не очень комфортно жить на старости». В то же время озвученная им цифра в 700 миллионов уже неоднократно фигурировала в риторике российских чиновников и проправительственных деятелей, в частности заместителя главы администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, хотя никаких научных демографических обоснований этого показателя не существует.

Призывы к многодетности звучат на фоне глубокого демографического кризиса, в котором Россия находится с 2015 года. После оккупации Крыма суммарный коэффициент рождаемости в стране упал с 1,78 до 1,36 ребенка на одну женщину, а ежегодное количество новорожденных сократилось с 1,94 до 1,22 миллиона. Из-за падения рождаемости количество роддомов в РФ сократилось почти на 20% по сравнению с 2020 годом, а число воспитанников детских садов опустилось до минимума за последние десять лет.

Несмотря на потраченные 4 триллиона рублей на национальный проект «Демография», в 2018–2024 годах естественная убыль населения России составила около 4 миллионов человек. По оценкам специалистов, по итогам 2026 года количество новорождённых в стране может едва превысить один миллион, что объясняется вступлением в репродуктивный возраст малочисленного поколения 1990-х годов, падением доходов и экономической неопределённостью из-за войны против Украины.

Источник: UTV.

Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года поразили с помощью беспилотных летательных аппаратов более 2 миллионов целей российской армии. В частности, украинские операторы дронов ликвидировали или тяжело ранили более 320 тысяч российских военнослужащих.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки 18 ноября украинские защитники ликвидировали 1 970 российских оккупантов.

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