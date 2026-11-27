В России расширили перечень сведений, передача которых иностранцам может представлять угрозу национальной безопасности. В него включили информацию о заключенных, заключивших контракты с Минобороны РФ, а также финансовые данные военнослужащих и их родственников. При определенных обстоятельствах передача таких сведений может привести к уголовному преследованию.

Приказ ФСБ изменяет перечень информации, которая не относится к государственной тайне, но может быть использована против безопасности России в случае её получения иностранными источниками. Этот перечень был утверждён в 2022 году, тогда он содержал 60 пунктов.

В него добавили данные об осужденных, подозреваемых и обвиняемых, заключивших контракты с Минобороны РФ вместо отбывания наказания. В частности, речь идет об информации о количестве таких лиц.

Также ограничения касаются сведений о сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), которые занимались подготовкой и отправкой этих людей на военную службу.

Отдельный блок новых ограничений охватывает финансовую информацию о военнослужащих, сотрудниках оборонно-промышленного комплекса и членах их семей. В частности, речь идет о зарплатах, банковских счетах, вкладах и финансовых обязательствах. Исключение составляют сведения, которые уже находятся в открытом доступе.

Целенаправленный сбор и передача таких сведений иностранным государствам, организациям или гражданам при определенных условиях могут стать основанием для признания человека «иностранным агентом».

Если передача информации происходит при обстоятельствах, создающих угрозу безопасности России, действия могут квалифицироваться по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ — «Конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией».

Часть первая этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет и штрафа до 1 млн рублей.

Как пишет издание «Важные истории», статью 275.1 в России часто называют «госизменой-лайт». Правозащитники утверждают, что её используют для политических преследований, а силовики нередко переквалифицируют дела по ней на государственную измену.

Напомним, в России полиция продолжает задерживать мужчин и принуждать их подписывать контракты с Минобороны РФ для отправки на войну против Украины.

В третьем квартале 2026 года россияне массово уезжали в Грузию, Армению и Сербию на фоне слухов о новой волне мобилизации. Общее количество граждан РФ, отправившихся в эти три популярные среди антивоенных эмигрантов страны, стало рекордным за последние 17 лет. Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ.

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