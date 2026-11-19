В российском Новосибирске задержали бывшего командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-полковника Николая Маркова, который стал десятым генералом этого ведомства, задержанным с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным правоохранительных органов, дело расследуют военные следователи по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий, что предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Как отмечают СМИ, незадолго до ареста Марков активно искал себе адвокатов.

Николай Марков возглавлял Сибирский округ Росгвардии с 2020 года по май 2026 года, а звание генерал-полковника получил в марте 2023 года. На этой должности он в свое время сменил генерал-полковника Виктора Стригунова, который впоследствии стал первым заместителем директора Росгвардии и также был арестован в июле 2025 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Источник: The Moscow Times.

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