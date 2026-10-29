В России освободили тяжелобольного крымского политзаключенного Тофика Абдулгазиева

Крымский политзаключенный Тофик Абдулгазиев, которого российский суд приговорил к 12 годам лишения свободы, вышел на свободу и воссоединился с семьёй в Крыму. У мужчины диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

Об освобождении сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, Абдулгазиева освободили некоторое время назад, однако публично об этом сообщили только после его прибытия в Крым.

Мужчина находился в российской колонии в Челябинске. Его задержали оккупационные силовики 27 марта 2019 года, а в мае 2022-го приговорили к 12 годам лишения свободы по делу «Хизб ут-Тахрир».

За время пребывания за решеткой состояние здоровья Абдулгазиева критически ухудшилось. У него диагностировали глиобластому — злокачественную опухоль головного мозга. Из-за болезни он почти полностью потерял зрение, страдал от сильных головных болей, приступов удушья и потери сознания.

Также у политзаключённого обнаружили туберкулёз лёгких, двустороннюю пневмонию, сердечную недостаточность и другие тяжёлые заболевания.

Источник: Рефат Чубаров (Facebook)

На территории временно оккупированного РФ Крыма фактически происходит геноцид украинцев и крымских татар, что не может быть принято цивилизованным обществом.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По неизвестным причинам в ходе рейда были задержаны шестеро жителей полуострова из разных населенных пунктов.

Во временно оккупированном Севастополе российская ФСБ задержала местного жителя 1969 года рождения.

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