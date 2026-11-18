В распоряжении Федеральной службы безопасности России имеется список личного состава бригады «Азов», содержащий не менее тысячи фамилий. Согласно материалам российского суда, в список также вошли гражданские сотрудники, оставшиеся на временно оккупированных территориях.

Что известно о списке

По данным издания, список изучали в Южном окружном военном суде России в ходе процесса над бывшей поварихой воинской части № 3057 из Урзуфа Викторией Тиньковой.

В документе она значится под номером 1084 с пометкой «работник». Из документов, продемонстрированных в суде, следует, что часть людей из списка проживает на оккупированных Россией территориях.

Этот же документ, по данным «Медиазоны», по просьбе защиты изучали и во время процесса над бывшей прачкой той же части Ольгой Денисовой, которая устроилась туда за месяц до начала полномасштабной войны. Денисовой в списке не было.

Одна из свидетельниц, заявлявшая в суде о непричастности к «Азову», значилась под номером 1069. Обе женщины жили на оккупированных территориях и не скрывались от российских силовиков.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.



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