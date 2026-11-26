С 1 ноября в Донецкой области, в частности в Славянской общине, ввели продленный комендантский час. Теперь жителям разрешено находиться на улицах только с 11:00 до 16:00. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

После ужесточения ограничений в регионе, в частности в Славянской общине, сократилось количество погибших и раненых. В настоящее время община находится в зоне активных боевых действий, а общественный транспорт здесь не работает.

«Что касается комендантского часа, давайте посмотрим на цифры. За октябрь у нас было 30 погибших и 118 раненых. За 18 дней ноября — 6 и 26 соответственно», — отметил он.

Лях подчеркнул, что ограничение пребывания людей на улицах дает положительный результат. В то же время, по словам главы общины, комендантский час не гарантирует выживание. Лучшим выходом из этой ситуации остается эвакуация.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Россия сбросила две авиабомбы на Славянск, есть погибший и раненый.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

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