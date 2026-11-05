В Славянске спасатели спасли собаку из дома, разрушенного в результате российского авиаудара. Испуганное животное обнаружили во время обследования поврежденных домов.

Спасатели осторожно вынесли собаку из опасной зоны и передали её хозяйке. В ГСЧС подчеркнули, что для спасателей важна каждая жизнь, поэтому они помогают даже тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Славянск официально стал зоной активных боевых действий.

Россияне нанесли удар фугасными авиабомбами по Славянску, есть раненые.

Россия обстреляла Славянск и повредила предприятие и котельную.

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