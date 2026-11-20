В пятницу, 20 ноября, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме после российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

«Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации её работы в трёх областях вынужденно применены аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы и восстановлением электроснабжения потребителей. Об изменениях в отношении применения аварийных отключений будут сообщать дополнительно.

Утром 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на западные регионы Украины. Взрывы прогремели во Львове и Ивано-Франковске.

По словам начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, область подверглась атаке крылатыми ракетами и реактивными беспилотниками. Во Львове несколько раз срабатывала противовоздушная оборона.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о проблемах с напряжением в электросети после взрывов. Из-за этого троллейбусы на улице Мазепы перешли на автономный режим работы.

В Киеве — экстренные отключения

Из-за российской атаки часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов Киева осталась без электроэнергии.

В других районах столицы также применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В результате российского обстрела во Львове 20 ноября были повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

Читай нас в