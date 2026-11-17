В Виннице в результате российской атаки сегодня, 17 ноября, беспилотник попал в автомобильную стоянку. Погибла одна женщина, ещё одна получила ранения.

«В результате атаки врага по г. Винница произошло попадание в автомобильную стоянку. К сожалению, одна женщина погибла, ещё одна получила травмы», – написала Заболотная.

По её словам, в результате удара загорелись два легковых и два грузовых автомобиля.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.

Ночью 17 ноября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

Кроме того, российские войска в течение суток 16 ноября почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, жилые дома и автомобили.

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