Число погибших в результате российского удара по супермаркету Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

«К сожалению, число погибших в результате удара по Вишневому возросло до двух человек. Число пострадавших — до восьми», — сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Источник: Тимур Ткаченко в Telegram.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, ещё трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

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