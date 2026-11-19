В Запорожье утром в четверг, 19 ноября, в результате российского обстрела была повреждена высоковольтная воздушная линия электропередачи. Без электроэнергии остались 7,5 тысячи потребителей — жителей города и юридических лиц. Впрочем, энергетикам удалось восстановить электроснабжение в течение часа.

Отмечается, что около 09:30 из-за российских обстрелов часть Запорожья осталась без света. В результате атаки оккупанты повредили высоковольтную воздушную линию электропередачи.

Восстановительные работы начались сразу после того, как миновала угроза повторных ударов.

«Восстановительные работы начались, как только миновала угроза повторных ударов. По состоянию на 10:30 — через час после отключения электроэнергии — электроснабжение жителей Запорожья восстановлено», — сообщил руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго» в Telegram.

Ограничения электроснабжения будут введены в течение суток из-за последствий российских атак на энергосистему.

В течение суток оккупанты наносили удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. По состоянию на утро 19 ноября отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

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