В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых возросло до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

По словам главы области, среди погибших — мужчина и женщина. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо утреннего массированного удара, в ночь на 17 ноября российские войска также атаковали город с помощью беспилотников. В одном случае враг попал в торговый киоск, что привело к пожару и повреждению окон в соседнем жилом доме, где взрывную травму получила 57-летняя женщина. Другой удар пришелся на Космический район Запорожья, где российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате взрыва которого погиб водитель.

Источник: глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

16 ноября в Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.

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