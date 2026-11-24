Число пострадавших в результате ночной российской атаки на Запорожье возросло до 48 человек. Двое человек погибли.

«Число раненых увеличилось до 48 человек», — написал он в Telegram.

Среди пострадавших четверо детей, самому младшему из которых ещё не исполнился год.

В результате российского удара разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка. Также повреждения получили многоэтажные и частные дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В ночь на 24 ноября российские войска нанесли удары по жилым домам, энергетическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и гражданским предприятиям в одиннадцати областях Украины.

Число раненых в результате атаки на Запорожье возросло до 32, среди них четверо детей



Российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, Российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 22 пострадали

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