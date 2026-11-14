В Запорожье число пострадавших в результате российского нападения возросло до 22

В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших возросло до 22 человек.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook.

В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Запорожье.

По предварительным данным, 22 человека получили ранения, среди них шестимесячный младенец, двухлетняя девочка и 12-летний мальчик. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Спасатели провели обследование территорий для выявления пострадавших и оказания им помощи», — отметили в ГСЧС.

Число пострадавших уточняется.

В результате ударов по разным адресам повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов и учебного заведения, семь легковых автомобилей и дорожное покрытие.

На месте работали все экстренные службы города.

Источник: ГСЧС

Ранее россияне повредили дом и учебное заведение в Запорожье.

Напомним, что в результате российской утренней и дневной атаки 14 ноября на Киев обломки беспилотников обнаружили как минимум в двух районах столицы.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

Российские захватчики 13 ноября нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.

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