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В Запорожье число погибших в результате авиаудара РФ возросло до 20

UA NEWS 10 Октября 2026 19:23
В Запорожье число погибших в результате авиаудара РФ возросло до 20

В результате российского авиаудара по Запорожью погибли 20 человек, в том числе трое детей. Еще 18 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на месте попадания. Чрезвычайникам удалось спасти трех человек, а психологи ГСЧС оказали помощь 35 гражданам.

Источник: ГСЧС Украины

Напомним, что утром 10 октября российские войска атаковали беспилотниками западные регионы Украины. Во Львове и Ивано-Франковске были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

В Винницкой области во время воздушной тревоги 9 октября прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Одесской области в направлении этой области. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области.

 
 

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