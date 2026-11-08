В Запорожье полностью остановили движение по мосту Преображенского

В воскресенье, 8 ноября, в Запорожье временно перекрыли мост имени Преображенского.

Ограничения касаются всех видов транспорта, а причины закрытия пока не уточняются.

Объехать мост можно через плотину ДнепроГЭС. При этом там запрещено движение грузовиков массой свыше 3,5 тонны.

О возобновлении проезда сообщат дополнительно.

Источник: Запорожская областная военная администрация

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