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В Запорожье полностью остановили движение по мосту Преображенского

UA NEWS 08 Ноября 2026 17:53
В Запорожье полностью остановили движение по мосту Преображенского

В воскресенье, 8 ноября, в Запорожье временно перекрыли мост имени Преображенского. 

Ограничения касаются всех видов транспорта, а причины закрытия пока не уточняются.

 Объехать мост можно через плотину ДнепроГЭС. При этом там запрещено движение грузовиков массой свыше 3,5 тонны.

О возобновлении проезда сообщат дополнительно.

Источник: Запорожская областная военная администрация

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