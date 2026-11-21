В Запорожье раздались взрывы, движение через ДнепроГЭС полностью остановлено
В Запорожье прогремела серия взрывов. После этого полностью перекрыли движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.
«Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто», — говорится в сообщении Михаила Семикина.
Об этом сообщается со ссылкой на собственного корреспондента и и.о. начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина в Telegram.
Россия массированно атаковала Запорожье, число пострадавших возросло до 43.
В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.
16 ноября в Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.