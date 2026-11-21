В Запорожье прогремела серия взрывов. После этого полностью перекрыли движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС.

«Движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто», — говорится в сообщении Михаила Семикина.

Об этом сообщается со ссылкой на собственного корреспондента и и.о. начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина в Telegram.

Россия массированно атаковала Запорожье, число пострадавших возросло до 43.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

16 ноября в Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.

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