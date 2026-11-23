В Запорожье в результате российского удара 23 ноября по частной клинике погибли три человека, ещё один человек получил ранения.

На третьем этаже медицинского учреждения возник пожар, который спасателям уже удалось локализовать.

Об информации о трех погибших сообщил и.о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Источник: Запорожская ОГА.

В Запорожье в результате российского удара погиб мужчина. Удар пришелся на Заводской район города. О гибели человека 22 ноября сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, при этом жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

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