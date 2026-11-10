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В Запорожье в результате российской атаки был поврежден автомобиль Красного Креста

UA NEWS 10 Ноября 2026 18:26
В Запорожье в результате российской атаки был поврежден автомобиль Красного Креста

В Запорожье 10 ноября во время выезда для ликвидации последствий российских обстрелов был поврежден автомобиль Украинского Красного Креста.

 Сотрудники и волонтеры организации не пострадали.

Источник: Украинский Красный Крест

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста.

В Запорожской области во время ликвидации последствий вражеского обстрела пострадали двое сотрудников отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста. Рядом с маркированным автомобилем организации прогремел взрыв, когда экипаж направлялся к месту чрезвычайной ситуации для оказания помощи людям.

Вечером 23 августа в Херсоне из-за российской атаки беспилотниками загорелся склад Украинского Красного Креста.

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